La caiguda en les vendes dels cotxes dièsel incrementa les emissions mitjanes de CO2 a Balears

Publicado 24/1/2019 18:44:03 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Les emissions mitjanes de diòxid de carboni (CO2) dels cotxes nous venuts a Balears es van situar en 117 grams per quilòmetre recorregut l'any passat, la qual cosa suposa un gram més que la mitjana del tancament de l'any anterior, segons dades de la consultora MSI per a la patronal dels concessionaris, Faconauto.

Faconauto atribueix aquest increment a la caiguda en les matriculacions dels cotxes dièsel a les illes, les vendes de les quals es van reduir un 34,7% en 2018, suposant ja només un 19,2% de tot el mercat.

En paral·lel, hi ha hagut un transvasament de compradors que han optat per la gasolina, tecnologia que ha acaparat el 75% de les matriculacions i que ha crescut un 16,3%.

Els motors dièsel emeten fins al 20% menys de CO2 i el desplaçament de la demanda del dièsel a la gasolina té com a conseqüència aquest increment en les emissions mitjanes dels cotxes nous matriculats.

Aquest fet mostra, segons el parer de Faconauto, que no es pot aconseguir la descarbonització de la mobilitat sense que existeixi una neutralitat tecnològica. Al mateix temps, per a la patronal dels concessionaris, els Vehicles d'Energies Alternatives (VEGI) protagonitzaran la mobilitat del futur, però encara no aconsegueixen la penetració esperada al mercat.

Així, enguany els elèctrics solament han representat el 0,7% de les matriculacions i els híbrids (gasolina/motor elèctric) un 5%. L'arribada real al mercat dels VEGI serà també clau per aconseguir reduccions significatives de CO2 més enllà dels nivells de 2020, però passa per la disponibilitat de la infraestructura de recàrrega.

Sobre aquest tema, el lideratge de les Administracions Públiques per intensificar les inversions en infraestructures no està sent suficient, malgrat ser determinant, com sí que ocorre a altres països del nostre entorn.

"En aquesta època de transició cap a una mobilitat descarbonitzada, el rol dels concessionaris és crucial per permetre que la demanda es trobi amb l'oferta, assessorant el client en la decisió de compra. Cal treballar pensant en el futur sense interferir en el present, amb objectius mediambientals realistes i mesurables en el curt termini", ha assenyalat Gerardo Pérez, president de Faconauto.