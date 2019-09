Calvià rebutja que s'estigmatitzi per nacionalitat, després dels altercats de Punta Ballena

Publicado 9/9/2019 17:39:47 CET

Tampoc tolerarà actuacions que provoquin altercats sota el pretext de "prendre's la justícia per la seva mà"

PALMA DE MALLORCA, 9 Set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Calvià ha manifestat aquest dilluns, després dels altercats de l'última setmana a Punta Ballena, que rebutjarà que "s'estigmatitzi i vinculi amb la delinqüència a qualsevol col·lectiu o nacionalitat en el municipi".

En un comunicat, ha assenyalat que, de la mateixa manera, "no tolerarà actuacions" que provoquin altercats sota el pretext de "prendre's la justícia per la seva mà", com ha reiterat en els últims anys.

D'aquesta manera, advoca per la convivència entre el col·lectiu de treballadors, visitants i veïns del municipi i lamenta "totes aquelles actituds que suposin l'alteració d'aquesta convivència, el control de la qual i sanció correspon exclusivament a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i a la Policia local del municipi.

Segons asseguren, segueixen treballant per avançar cap a "un canvi de model" que posi fi a "un model d'excessos que perjudica greument la destinació", la qual cosa inclou "la lluita" contra les activitats delictives i les infraccions de les ordenances.