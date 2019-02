La candidata a l'alcaldia de Muro, Margalida Portells anuncia que governarà amb "dedicació i compromís"

Publicado 5/2/2019 18:06:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La precandidata socialista a l'Alcaldia de Muro, Marga Portells, ha participat aquest dimarts en el seu primer acte públic en el qual ha anunciat que governarà amb "dedicació i compromís", per "transformar el municipi des de la proximitat".

Segons ha informat la formació en un comunicat, Portells ha estat acompanyada de la candidata al Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller insular, Francesc Miralles.

Portells ha assegurat que espera que el proper 26 de maig "Muro aconsegueixi el canvi" que ells esperen ja que "l'Ajuntament avui dia funciona per inèrcia, i no val amb conformar-se amb el que tenen".

En aquest sentit, la precandidata ha explicat que la seva "dedicació i compromís" són les seves apostes per a l'Ajuntament de Muro, ja que per a ella són "imprescindibles" per fer "les polítiques de proximitat que ara falten en el municipi per falta de dedicació".

Portells ha destacat que "fent una oposició constructiva", els socialistes poden aconseguir "moltes coses al poble", com "el nou parc infantil darrere de l'església", els "nous banys de l'Escola Graduada", o "que es tornin a fer fogueres al centre històric de Muro".

La precandidata socialista, que té vuit anys d'experiència com a líder de l'oposició, ha assegurat que es farà "molta feina per fer possible un pacte d'esquerres en el municipi i transformar-l'ho de la mà dels ideals socialistes".

Cladera ha assegurat que la precandidata murera "és una dona jove, preparada, que reflecteix els valors de compromís, esforç i dedicació que necessita la candidata a una alcaldia", i ha demanat la mobilització "de totes i tots" pel 26 de maig.