CCOO assegura que el model turístic de sol i platja mostra "símptomes d'esgotament"

Actualizado 4/6/2019 13:44:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

CCOO ha assegurat aquest dimarts que el model turístic de sol i platja mostra "símptomes d'esgotament", després que s'hagin fet públics les dades de l'atur en el mes de maig.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, en el mes de maig l'atur registrat es xifra en 38.897 aturats i respecte al mes d'abril l'atur baixa un -13,04 per cent (-5.833). Per comparació amb maig del 2018 el descens se situa en el 0,44 per cent amb una baixada de -171 aturats.

Per sectors, l'atur disminueix, en nombres absoluts, a Agricultura (-51), a Indústria (-57), a Serveis (-5.631), i Sense Ocupació Anterior (-159); mentre que augmenta a Construcció (+65).

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, Balears compta amb una mitjana mensual de 557.469 afiliacions, de manera que la taxa de variació anual se situa en el 2.31 per cent. En nombres absoluts la pujada anual en el nombre d'afiliacions ha estat de +12.601.

Pel que fa a l'evolució mensual es registren un total de +52.528 afiliacions més, una xifra que resulta en una taxa de variació del +10,40 per cent.

La conjuntura laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons les dades del Ministeri, al llarg del mes de maig s'han registrat a les Illes un total de 68.672 contractes, dels quals el 83,46 per cent són temporals i solament el 16,54 per cent són indefinits.

Respecte al mes de maig de l'any 2018 la variació del nombre de contractes és negativa (-5.351; -7,23 per cent) disminueix la contractació temporal (-6,43%; -3.936), i la contractació indefinida també disminueix (-1.415; -11,08 per cent).

Respecte al mes d'abril la contractació inestable creix molt més (+11.685) que la indefinida (+1.242) a pesar que aquesta última categoria inclou els treballadors fixos discontinus.