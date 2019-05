CCOO es concentra dissabte que ve a Palma per demanar un "conveni digne" a l'etapa escolar 0-3

Publicado 6/5/2019 12:42:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 6 Maig (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Ensenyament de CCOO ha convocat una concentració aquest dissabte, 11 de maig, per demanar un conveni digne per a l'etapa d'educació 0-3, després d'haver rebutjat la proposta per al conveni a diferència d'altres forces sindicals.

Segons han explicat en un comunicat, la concentració tindrà caràcter estatal i a Mallorca se celebrarà a les 12.00 hores a l'encreuament del carrer Sant Miquel i carrer Oms de Palma.

La proposta que no ha acceptat CCOO inclou que les educadores passin a cobrar 930 euros --incloent el complement específic-- l'1 de juny de 2019. Per al sindicat, "és humiliant i denigrant" donada la "responsabilitat que ostenten" i, en la seva opinió, "no compensa en absolut el sacrifici" realitzat durant els últims set anys i mig de congelació salarial.

A més la suma dels 900 euros fixats com a salari mínim interprofessional (SMI) més el complement específic de 43,54 euros és superior als 930 euros pactats. Per tant, es demana que es renunciï a una part del salari.

També incompleix el compromís confederal d'UGT i CCOO de no acceptar increments salarials per sota dels 1.000 euros el 2020.

A més, recorden que aquest col·lectiu està "feminitzat a més del 90 per cent" i, per tant, "aprofundeix en la bretxa de gènere contra la qual lluita CCOO.

Tampoc respecta la màxima "igual salari per igual treball" doncs les diferències "entre les taules salarials de gestió indirecta i les taules generals són abismals".

En aquest sentit, consideren que no es pot justificar que una educadora que presta els seus serveis en gestió indirecta cobri el 2021 gairebé 170 euros més que una companya de gestió directa.

Des de CCOO han avançat que valoraran la conveniència de convocar aturs als centres de treball contra la signatura del conveni.