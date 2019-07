CCOO condemna les agressions a sanitaris i insta el Govern a prendre mesures contra la inseguretat del col·lectiu

Publicado 13/7/2019 13:26:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO ha condemnat aquest dissabte les agressions als professionals sanitaris del 061 i ha instat la conselleria de Salut a prendre mesures per evitar la "inseguretat" del col·lectiu sanitari.

Així ha informat el sindicat en una nota en la qual CCOO ha mostrat la seva "indignació" davant la falta de mesures de seguretat dels professionals del 061 i el personal que atén als usuaris del Servei de Salut (Ib-Salut).

"Els professionals de la sanitat pública han de sentir-se protegits en els seus llocs de treball i per a això és necessari que des de la conselleria de Salut, la direcció de Recursos Humans i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l'Ib-Salut, estableixin les mesures de prevenció que requereix aquesta situació d'inseguretat", han expressat des del sindicat.

Cal recordar que aquest divendres un home que es trobava sota els efectes de les drogues va intentar agredir els tècnics del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061 que l'atenien a Magaluf. El mateix dia, un conductor embriac va agredir un Policia Nacional per protegir al tècnic sanitari del Servei 061 del SAMU que havia acudit al lloc per atendre'l.

A més, aquest dimecres, altres dos tècnics d'emergències van ser agredits durant un servei, en aquest cas a Palma, per un home al que intentaven socórrer quan aquest es trobava tirat a la via pública amb signes d'una possible intoxicació etílica.

Per la seva banda, el dimarts el Sindicat de Tècnics d'Infermeria SAE també va condemnar una agressió verbal soferta per una Tècnic en Cures d'Infermeria a l'Hospital Verge de la Salut. La dona va ser increpada per un familiar d'un dels pacients ingressats quan estava realitzant unes cures.

La reforma del Codi penal de març de 2015 considera autoritat al personal sanitari en cas de rebre una agressió i preveu condemnes de fins a quatre anys de presó.