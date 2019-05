CCOO convocarà vaga indefinida a Parcs i Jardins de Palma si no es modifiquen els nous plecs de condicions

Publicado 21/5/2019 17:19:27 CET

Veuen "mala fe" en la data de publicació dels plecs, perquè comporta que les mobilitzacions en contra de Cort hagin de ser després de les eleccions

PALMA DE MALLORCA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea de Jardineria de CCOO ha convocat una concentració dimarts que ve contra els plecs de condicions dels contractes de Parcs i Jardins de Palma i convocarà vaga indefinida des del 10 de juny si no són retirats o modificats.

Així ho ha anunciat CCOO en una nota de premsa en la qual ha informat que l'assemblea ha aprovat per unanimitat totes les propostes de mobilització en contra dels plecs.

La concentració serà el 28 de maig a les 14.30 hores a la Plaça de Cort, en finalitzar la jornada laboral. Si no es retiren o revisen els plecs, es convoca una vaga indefinida des del 10 de juny, que és la data límit de presentació d'ofertes per part de les empreses.

Els treballadors no estan d'acord amb els plecs perquè es retarda l'horari d'inici una hora, s'afegeix la jornada del dissabte com a ordinària, i diumenges i festius de forma extraordinària, s'afegeix horari de tarda, s'augmenta la càrrega de treball, i "no hi ha obligació expressa de contractar més personal per cobrir aquests horaris".

"Totes aquestes són mesures que afecten negativament a la salut laboral i conciliació familiar", han avisat des de CCOO, que consideren que això "contradiu les suposades bondats de les clàusules socials" que Cort "s'enorgulleix d'incloure, en un acte cosmètic d'hipocresia".

A més, l'organització sindical veu això com "una estafa al contribuent" perquè encara que el pressupost augmenta -de 43 a 60 milions- no s'augmenta el personal però es cobreixen més zones verdes, la qual cosa implica "un pitjor servei" que al ciutadà "li surt un 50 per cent més car".

VEUEN "MALA FE" EN LA DATA DE PUBLICACIÓ DELS PLECS

Des de CCOO veuen "mala fe" en la data de publicació dels plecs, després de quatre anys de pròrrogues extraordinàries, perquè comporta que les mobilitzacions en contra de Cort hagin de ser després de les eleccions, a causa dels terminis que marca la llei.

El sindicat sospita que des de Cort eren conscients del "caràcter lesiu" d'aquests plecs pels treballadors, i sosté que han deixat el problema "al següent responsable polític".