CCOO inicia una recollida de signatures per demanar que es recuperi la jornada de 35 hores a l'IbSalut

Publicado 19/8/2019 11:09:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO Balears (FS-CCOO) ha iniciat una recollida de signatures per demanar al Govern que recuperi la jornada de 35 hores per al personal del Servei de Salut (IbSalut).

En una nota de premsa, el sindicat ha explicat que el mes passat van registrar una petició instant la direcció de l'IbSalut a crear un grup de treball per negociar la recuperació de la jornada de 35 hores. També demanaven que el tema sigui tractat en la Mesa Sectorial de Sanitat.

Ara, l'organització sindical ha iniciat una recollida de signatures "davant el silenci de l'administració". A més, el sindicat no descarta més accions "fins a aconseguir que l'IbSalut implanti la jornada a tot el personal".

CCOO ha recordat que van signar l'II Acord Estatal en el qual es va fixar l'any 2020 com l'any límit per a la recuperació de drets com ara la reducció de la jornada actual de 37 hores i 30 minuts de mitjana setmanal, "que el personal estatutari de l'IbSalut porta realitzant des de l'inici de la crisi i que va formar part del paquet de mesures de reducció de la despesa en les Administracions Públiques", han recalcat.