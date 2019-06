El cicle de música 'Estius Simfònics' arrenca aquest dijous amb un concert al Passeig del Born

Publicado 18/6/2019 16:29:05 CET

La programació també inclou el Festival Bellver i un concert de la 'Petita Simfònica'

PALMA DE MALLORCA, 18 Juny (EUROPA PRESS) -

El cicle de música 'Estius Simfònics' de la Fundació Orquestra Simfònica de Balears arrenca aquest dijous 20 de juny amb un concert al Passeig del Born en el qual s'interpretaran alguns dels millors musicals de la història, com 'West Side Story', 'Els Miserables' o 'El fantasma de l'òpera', entre uns altres.

Així ha informat la conselleria de Cultura, Participació i Esports en una nota en la qual han detallat que el concert serà dirigit pel mestre Pablo Mielgo i que compta amb la participació dels solistes Lydia Fairen i Gerónimo Rauch.

La programació inclou, entre uns altres, 'The sound of music', de R. Rodgers; 'Flor de Nit', de A. Guinovart; 'Miss Saigon', de C. Schönberg, amb obres com 'The Last Night of the World' i 'The Movie in my Mind'; 'Music of the Night - El fantasma de l'òpera', de A. Lloyd Webber; 'Els Miserables', de C. Schönberg, amb temes com 'Bring Him Home', 'On my own' i 'West Side Story', amb obertura de L. Bernstein.

En aquest sentit, Cultura ha assenyalat que Rauch ha protagonitzat 'Els miserables' i 'El fantasma de l'òpera' en el West End de Londres, així com 'Jesucrist Superstar', 'Chicago', 'Els miserables' i 'Sunset Boulevard' a Espanya.

Per la seva banda, Fairen ha participat en els musicals 'Mamma Mia!', 'La bella i la bèstia', 'High School Musical' o 'Els miserables', i actualment interpreta a 'Miércoles Addams' en el musical 'La Família Addams', que es troba de gira per Espanya.

CICLE 'ESTIUS SIMFÒNICS'

La cartera dirigida per Fanny Tur ha recordat que 'Estius Simfònics' és el cicle que oferirà la Fundació Orquestra Simfònica de Balears des del 20 de juny fins l'1 d'agost i que inclou en la seva programació el Festival Bellver, un concert públic i gratuït al Passeig del Born el 20 de juny i el concert de la 'Petita Simfònica' en el Palau de Congressos el 25 de juny.

La iniciativa s'integra en els objectius fixats en el Pla de Cultura de Balears, mitjançant el qual es pretén l'accés a la Simfònica per part de tot tipus de col·lectius, programacions adaptades als diferents sectors de públic i la col·laboració amb els Consells i els Ajuntaments de les Illes.