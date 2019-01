Cladera veu "clarament insuficient" la inversió real de l'Estat a Balears i reivindica que hauria d'estar en la mitjana

Publicado 14/1/2019 16:51:29 CET

La consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha vist "clarament insuficient" la inversió de 152,03 milions d'euros per 2019 d'inversió real de l'Estat en Balears --segons consta en el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a aquest exercici-- i que suposa un 11,45 per cent menys que l'any passat, i ha reivindicat que les Illes haurien d'estar en la mitjana pressupostària.

Així ho ha expressat Cladera aquest dimarts en declaracions als mitjans després de conèixer-se les xifres dels PGE on, en aquest sentit, ha criticat que la inversió suposa un 1,2 per cent del total "quan Balears contribueix en un 2,6 per cent del Producte Interior Brut (PIB), dins del territori nacional, i en termes de població contribueix en un 2,4 per cent" i, així mateix, ha dit que la inversió "ja era insuficient en 2018 i damunt es torna a baixar".

No obstant això, ha apuntat que els PGE reflecteixen un "important augment" de transferències en el descompte aeri i marítim dels residents, del 75 per cent i, en aquest sentit, ha declarat que si es suma la inversió territorialitzada, els convenis específics i aquestes subvencions en transport "la xifra és un 28 per cent major".

A nivell més genèric, Cladera ha declarat que les valoracions són "diferents" i ha considerat que els PGE "reverteixen les retallades" als quals s'estava acostumat amb l'anterior Govern del PP, ha dit.

En aquest sentit, ha apuntat que hi ha millores en polítiques socials, en pensions i en l'eliminació dels copagos, entre altres.

Preguntada per l'estat del Règim Especial per a Balears (REB), Cladera ha apuntat que "se segueix treballant" i que espera que "`l més aviat possible" estigui signat i que "contempli en primera instància a Balears en la mitjana perquè no torni a passar el que s'està acostumat a veure".

En aquest sentit, la consellera ha apuntat que, en aquests moments, és quan el REB i el règim d'insularitat "cobren més força que mai" encara que ha confessat que, pel REB, "no hi ha data prevista" i hauria d'haver-hi un acord en les pròximes setmanes.