El Col·legi d'Arquitectes formarà als seus col·legiats per impulsar la rehabilitació d'edificis

Publicado 30/1/2019 17:58:38 CET

Aquest dijous hi haurà una taula rodona sobre l'estat actual de les rehabilitacions oberta a tot el públic

PALMA DE MALLORCA, 30 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears(COAIB) formarà als seus col·legiats per impulsar la rehabilitació d'edificis mitjançant un ampli programa de formació que es perllongarà durant dos anys i el primer mòdul dels quals -centrat en el marc normatiu, inspecció, patologia i diagnosi- començarà el proper 7 de febrer.

Segons ha informat el Col·legi en un comunicat, la degana del COAIB, Marta Vall Llossera, ha assenyalat que la rehabilitació d'edificis té de "cada vegada més pes" a l'arquitectura i que, per això, el COAIB vol oferir als seus col·legiats "la millor preparació per adaptar-se a aquesta tendència ja consolidada a la resta d'Europa".

El primer mòdul del curs de rehabilitació d'edificis, organitzat per Escola COAIB i patrocinat per Asemas, es desenvoluparà fins a l'11 d'abril i serà impartit per ponents de formació diversa, així com experts en la inspecció i diagnosi de sistemes com la fonamentació, el formigó armat, la fusta, façanes i cobertes o la fàbrica de marès.

Així mateix s'abordarà la terminologia i el marc normatiu en els processos de rehabilitació.

El programa es durà a terme fins l'any que ve amb altres mòduls de formació.

El dijous 31 de gener tindrà lloc una taula rodona, titulada 'Debats Escola COAIB: La rehabilitació avui', la qual està oberta al públic en general, en la qual participaran Salvador Juan, arquitecte i director del curs; Pere Rabassa, arquitecte i Premi Ciutat de Palma de Rehabilitació 2003; Francesc Labastida, arquitecte i professor associat de l'ETSAB (Universitat Politècnica de Catalunya), Lluís Corral, arquitecte i director general d'Ordenació del Territori, i Carlos García-Delgado, doctor arquitecte i enginyer industrial.

El 45 per cent del parc edificat és anterior a 1980 segons constata el COAIB, i aquest requereix una profunda actualització en aspectes energètics, d'accessibilitat i de conservació.

El director de l'àrea tècnica del COAIB, Joan Bauzà, apunta que a la majoria dels habitatges construïts fins al 1980 els hi manca aïllament tèrmic.

A partir d'aquesta data, els edificis que es van construir són tèrmicament millors, no obstant això, estan molt per sota dels requeriments energètics actuals.