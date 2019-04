Comencen les obres per a la consolidació del talús del port de Porto Cristo

Publicado 17/4/2019 13:23:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, Ports de les Illes Balears i Tragsa han signat aquest dimecres l'acta de replanteig de les obres de consolidació del talús del penya-segat de la ribera sud del port de Porto Cristo, adjacent al moll del Club Nàutic, amb un pressupost de 221.590,84 euros i un termini d'execució de 14 setmanes.

Segons ha informat la Conselleria de Territori i Mobilitat, el tram del penya-segat on s'intervindrà té 233 metres de longitud i una altura mitjana de 12 metres.

Les obres són necessàries per garantir la seguretat a la zona, ja que un tram de penya-segat mostra trams inestables, segons el Govern, que ja va declarar la situació d'urgència en relació a aquesta actuació el dia 1 de febrer d'aquest any.

Amb aquesta declaració, Ports de les Illes Balears pot intervenir en tota la zona afectada (1.170 metres quadrats), i assegurar també la prestació normal dels serveis portuaris inherents a les competències de la Comunitat Autònoma.

ESTACIONAMENT DE CONTROL HORARI (ORA)

D'altra banda, aquest dimecres també s'ha signat un conveni per un any entre l'Ajuntament de Manacor i Ports de les Illes Balears per regular la zona d'estacionament baix control horari del port de Porto Crist.

En aquest sentit, l'acord estableix que l'empresa municipal Serveis del Municipi de Manacor (SAM) s'encarregarà de controlar i vigilar les 77 places d'estacionament de control horari (ORA) de la zona portuària.

La recaptació que s'obtingui d'aquesta activitat es repartirà a parts iguals entre Ports de les Illes Balears i SAM.

En el marc de la col·laboració entre Ports i l'Ajuntament de Manacor, existeix també un altre conveni vigent, rubricat el passat mes de desembre, pel qual s'autoritza als agents de la Policia Local de Manacor a realitzar l'activitat de policia portuària.

Finalment, des de Conselleria apunten que d'aquesta forma es presta un servei públic més eficaç i eficient per a la ciutadania.