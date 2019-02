Una comissió realitzarà el seguiment de les obres de reconversió del vell Hospital Can Misses (Eivissa)

Publicado 18/2/2019 13:05:15 CET

L'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera ha creat una comissió composta per l'adreça i els serveis tècnics per realitzar el seguiment i avaluació de les obres de reconversió del vell Hospital Can Misses, a Eivissa.

La concessionària preveu una durada de les obres de 12 mesos, per la qual cosa la recepció de l'edifici reformat s'haurà de produir el 14 de febrer de 2020. El pressupost del projecte ascendeix a 3,9 milions d'euros.

Segons ha informat l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, el passat 13 de febrer va tenir lloc la signatura de l'acta de replantejament, mentre que setmanes enrere havien començat les tasques d'adequació dels nous espais per al trasllat dels sindicats.

També des de fa dies l'Àrea de Salut es troba retirant mobiliari als espais a reformar. Aquest dilluns ha començat el pàrquing P3 destinat al personal, que es tancarà per dotar d'accés als vehicles de l'obra i la sortida de residus.

Aquesta zona estarà situada davant de les antigues consultes externes i suposarà l'anul·lació de 30 places d'aparcament de personal. També s'ha procedit a barrar la zona d'apilament de materials.

L'entrada a l'obra a la zona de les associacions, el banc de sang, l'Unitat de Convalescència Polivalent i el mortuori se situarà davant de les antigues Urgències. Tota aquesta zona serà barrada per permetre l'entrada i sortida de material i personal.

Els contenidors per a la recollida d'enderroc se situaran al costat de l'entrada de proveïdors, en la part posterior de l'edifici J, i també estaran barrats.

25 CONSULTES AL NOU CENTRO DE SALUT

El projecte de reconversió contemplarà la reforma de la planta baixa i el soterrani, on es construirà el nou centre de salut Can Misses, la residència per a professionals i desplaçats de Formentera, un espai destinat a associacions i el dipòsit de cadàvers.

El nou centre de salut comptarà amb 25 consultes. La zona del mortuori multiplicarà per sis el seu espai, comptarà amb una gran sala d'autòpsies i un dipòsit amb sis cambres mortuòries.

Les associacions també comptaran amb un ampli espai de gairebé 800 m2. El criteri d'inclusió de les associacions encara s'ha d'establir, però hauran de tenir un objecte assistencial i compartit pel Servei de Salut.

L'obra d'aquesta primera fase suposarà reformar 6.000 m2 de les plantes primera, baixa i semisoterrani, espai que ha augmentat respecte a l'estudi previ amb l'ampliació de la Unitat Polivalent de Convalescència.