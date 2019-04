El Comitè d'empresa de l'Ibanat reclama la categoria professional de bomber forestal en la Classificació d'Ocupació

Publicado 17/4/2019 14:06:28 CET

El Comitè d'empresa de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat) s'ha reunit aquest dimecres amb el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, per demanar la seva inclusió en la categoria professional de bomber forestal en la Classificació Nacional d'Ocupació (CNO).

"Ara estem contractats com treballadors de silvicultura i en tema de malalties no tenim un reconeixement realment equitatiu a les funcions que nosaltres tenim", ha explicat el delegat de CCOO en el Comitè, Vicent Crespí.

En aquesta línia, ha insistit que el que pretenen és aconseguir el codi de contractació que correspon a les seves funcions, que és el de prevenció i extinció d'incendis i altres emergències, amb la finalitat que "es reconeguin les malalties pròpies de l'ofici" i "es faciliti una formació específica".

Per la seva banda, el delegat de l'STEI, Joan Vicent, ha detallat que els bombers de l'Ibanat participen en "emergències de la comunitat autònoma, des d'incendis fins a inundacions o cerca de persones desaparegudes", per la qual cosa ha demanat que "es reconegui aquesta categoria per donar un millor servei als ciutadans".

A més, ha assegurat que Vidal està a favor de les seves reivindicacions i ha assenyalat que actualment es troba "mirant com es pot adaptar i resoldre aquesta qüestió".

Finalment, la presidenta del Comitè d'empresa, Eva Clapés, ha aclarit que no es pretén canviar l'organigrama actual de l'empresa, sinó "reconèixer la categoria que realment desenvolupen els seus membres".