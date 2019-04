Company acusa Armengol de "tenir un milió menys de turistes" de cara a la propera temporada

Publicado 7/4/2019 14:05:55 CET

El líder del PP balear ha expressat sobre els referèndums de 'Monarquia o República' que la seva formació "no vol perdre el temps" en això

PALMA DE MALLORCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a la presidència del Govern, Gabriel Company, ha declarat, durant el seu recorregut a la Fira d'Andratx d'aquest diumenge, que el Govern d'Armengol "ha aconseguit que aquests anys vengin un milió de turistes menys".

Segons ha informat el PP balear en un àudio enviat als mitjans, Company ha expressat que el Govern, "que presumeix que no necessita turistes i que diu que com menys vengen millor va", ara "ja ha aconseguit el seu propòsit".

En aquest sentit, ha explicat que això es tradueix, ha comentat, amb "menys economia, i més atur". "La senyora Armengol ha decidit enfonsar l'economia d'aquest país una vegada més i ja van dues o tres vegades". I ha afegit que "cal recordar que l'any 2001 ja ens va deixar en fallida" i des del PP van ser "capaços de revertir" aquest procés i posar "l'economia en positiu".

REFERÈNDUM MONARQUIA - REPÚBLICA

D'altra banda, Company s'ha posicionat sobre la celebració dels referèndums de 'Monarquia o República' en diferents municipis de l'illa. "No interessen ni als seus", ha comentat Company d'Armengol, a la qual ha tornat a acusar d'"amagar-se darrere" i que són els seus socis "els que ho duen a terme".

En concret, Company ha comentat que en les consultes "no ha votat ni un dos per cent" dels convocats. "El que passa és que aquesta gent fa soroll i es dediquen a sembrar discòrdia i confrontació entre la societat balear". El candidat a la presidència del Govern ha explicat que des de la seva formació no volen "perdre el temps en coses que no interessen gens a la ciutadania".

LES PROPOSTES DE COMPANY

Company, que ha tornat a esmentar a Armengol per acusar-la "de no haver estat present" per arreglar "els problemes de la gent", ha expressat que el Govern ha comptat amb un pressupost de 4.000 milions d'euros més que en la passada legislatura.

D'una banda, ha explicat que la seva formació treballarà per tenir "més feina i més mobilitat". En aquest sentit, Company ha expressat que la societat balear ha de "poder entrar sortir i entrar de Palma sense els col·lapses que hi ha".

Finalment, ha expressat que la seva formació apostarà per una "millor sanitat i educació", una cosa en el que aquest Govern "no ha volgut perdre temps".