Company celebra que les enquestes per a les generals donin el 53 per cent dels vots a PP, Cs i Vox

Publicado 18/3/2019 14:04:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha celebrat aquest dilluns que les enquestes d'Última Hora per a les eleccions generals donin el 53 per cent dels vots a la "centredreta", segons ell, composta per formacions "com són PP i Cs", i per algun partit "més a la dreta", en referència a Vox.

En concret, demanat en roda de premsa pels partits que considera de "centredreta", Company ha indicat que per a ell és centredreta "tot el que no sigui Podem, MÉS per Mallorca i PSOE".

No obstant això, ha destacat que "mai no hi havia hagut tanta volatilitat i inseguretat", la qual cosa es reflecteix en les enquestes.

Finalment, ha subratllat que el president del PP a nivell nacional, Pablo Casado, serà qui decideixi les llistes del PP al Congrés i al Senat. "El PP proposarà tot el que Casado li demani, perquè és ell qui ha de fer aquestes llistes a nivell nacional per guanyar", ha afegit.

Per la seva banda, la diputada de Cs en el Parlament Olga Ballester ha assenyalat que les enquestes demostren que la seva formació és ja "un partit consolidat" i ha insistit que "ara el que queda és lluitar per créixer".

"Crec que que tenim possibilitats d'aconseguir un segon diputat, ja que hi ha un vot molt fragmentat i una massa d'abstencions, per la qual cosa la campanya serà molt determinant", ha explicat en roda de premsa.

Quant a les primàries de Cs, Ballester ha assegurat que estan "treballant al màxim encarant ja les eleccions generals del 28 d'abril" amb "un projecte potent i il·lusionant". A més, ha afirmat que, després de les primàries, el que cal és "treballar tots junts pel projecte i elaborar les llistes".