Company es compromet a invertir 30 milions anuals en plans d'embelliment de nuclis turístics

El candidat del PP al Govern, Biel Company, s'ha compromès aquest dimarts a invertir un mínim de 30 milions d'euros anuals en plans d'embelliment dels nuclis turístics, si arriba a presidir l'Executiu autonòmic.

Així ho ha anunciat després d'una reunió amb l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma que ha estat "molt constructiva" i on aquests han manifestat que "se senten abandonats amb l'Administració" i que "necessiten que estigui més a prop".

Company ha criticat que la presidenta del Govern, Francina Armengol, "malgrat comptar amb 4.000 milions més, no ha fet cap infraestructura per donar un plus de qualitat a les zones madures" i ha afegit que en "amb una 'llei Frankestein' aquest Govern antiturístic ha frenat coses interessants per al sector".

En aquest sentit, ha sostingut que el PP recuperarà la disposició 4 de la Llei de Turisme que permetia que els hotels de 2 o 3 estels poguessin passar a 4 o 5, com va ocórrer a la Platja de Palma per "tornar a prestigiar el turisme lluitant contra de la 'turismofòbia' que Armengol ha tolerat o, fins i tot, potenciat".

Per la seva banda, la candidata del 'popular' al Congrés per Balears, Margalida Prohens, que també ha estat present durant la trobada, ha assegurat que ha servit per "escoltar les preocupacions i reivindicacions dels hotelers", i ha explicat que una d'aquestes és la seguretat.

"Casado s'ha compromès a augmentar i reforçar la seguretat,

incrementat el plus d'insularitat de les Forces i Cossos de Seguretat perquè actualment hi ha una manca d'un 23 per cent d'efectius en una zona tan important com la Platja de Palma", ha sostingut Prohens.

En aquest sentit, la candidata al Congrés ha afegit que el PP "estarà al costat dels empresaris del sector", a diferència de "l'esquerra que vol acabar amb el turisme i ja té els seus resultats, aquesta temporada es preveu una caiguda d'1 milió de turistes".

D'altra banda, Prohens ha manifestat que apostaran també

per la formació dels joves a través d'una FP turística i promouran un pla de destinacions intel·ligents potenciant les noves tecnologies a les zones turístiques".