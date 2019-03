Company diu que si el PP governa inclourà "com toca" el 50% de bonificació per la contractació de fixos discontinus

Publicado 8/3/2019 14:33:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Març (EUROPA PRESS) -

El líder del PP balear, Biel Company, ha assegurat aquest divendres que, després d'haver parlat aquest matí amb el president del PP, Pablo Casado, si la seva formació governa, inclourà "bé" i "com toca" el 50 per cent de bonificació per la contractació de fixos discontinus en temporada baixa i, així mateix, ha retret la gestió del president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, per portar el Decret a Comissions Permanents quan, al seu judici, "no hi ha extrema necessitat".

En declaracions als mitjans, després de l'acte propi que han organitzat els 'populars' pel Dia Internacional de la Dona, Company ha afegit que, en aquest sentit, "si tanta necessitat hi havia, Sánchez ho podria haver fet tres mesos abans" i "no ara" i l'ha acusat de "jugar amb la democràcia".

Així mateix, ha criticat que "ara se li doni la culpa a l'oposició", referint-se al veto als decrets del Govern, i ha considerat que aquest fet "fa vergonya".

Cal recordar que la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va assegurar aquest dimecres que el rebuig del PP "és un veto al fet que Espanya segueixi progressant", i en particular va destacar el decret sobre bonificacions de treballadors fixos discontinus perquè "moltes empreses turístiques demanen que s'aprovi".