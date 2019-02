Company lamenta que la convocatòria d'eleccions generals arribi "amb vuit mesos de retard"

Publicado 15/2/2019 12:13:13 CET

El líder del PP a Balears, Biel Company, ha lamentat que la convocatòria d'eleccions generals anunciada aquest divendres pel president del Govern, Pedro Sánchez, arribi "amb vuit mesos de retard" i ha assegurat que un futur Executiu central liderat pel PP treballarà per "reconstruir" els "desastres" de Sánchez.

"Estem preparats per anar a aquestes eleccions i per liderar el canvi que ha d'haver-hi al Govern i tornar a posar a Espanya a Europa com un país seriós, respectable, que posa a la Constitució en valor", ha assenyalat en roda de premsa.