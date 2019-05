Company presideix aquest dimarts la Junta Directiva Autonòmica del PP després d'assistir al Comitè Executiu Nacional

Publicado 29/4/2019 14:39:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat 'popular' al Govern, Biel Company, presidirà aquest dimarts a la tarda la Junta Directiva Autonòmica del PP en el Molí d'Es Comte, en Establiments, després d'assistir al matí al Comitè Executiu Nacional del partit a Madrid.

Segons ha informat el partit, la candidata electe del PP al Congrés per Balears, Margalida Prohens, també acompanyarà a Company a Madrid, per després tornar a Mallorca i assistir a la Junta Directiva Autonòmica.

Les dues trobades es realitzen després de les eleccions generals, on el PP que va ser la primera força en els últims comicis generals de 2016 s'ha enfonsat fins a la quarta posició, aconseguint 87.143 vots i un diputat.

Precisament, sobre la caiguda del PP, Company va dir aquest diumenge després de conèixer els resultats que els havia perjudicat "la fragmentació del vot de la dreta" i que "han de reconèixer que són uns mals resultats per al PP, no hi ha cap dubte".

En aquesta mateixa línia, Prohens ha assegurat aquest dilluns que els resultats de les eleccions "són dolents però que, ara, la qual cosa cal fer és autocrítica, saber on s'ha fallat i reaccionar ràpid perquè hi ha una altra cita en un mes", en referència als comicis municipals i autonòmics del 26 de maig.