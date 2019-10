La compravenda d'habitatges a Balears baixa un 18,1% a l'agost

Publicado 10/10/2019 10:13:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 Oct.

La compravenda d'habitatges ha caigut en Balears un 18,1% a l'agost respecte al mateix mes de l'any anterior, després d'intercanviar-se un total de 1.040 immobles, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que detalla que a escala nacional la compravenda d'habitatges ha caigut un 21,1% en relació amb el mateix mes de 2018, fins a sumar 35.371 operacions.

Les dades ofertes aquest dijous en l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat (ETDP) de l'INE, recollits per Europa Press, reflecteixen també que a Balears es van registrar 109 compravendes per cada 100.000 habitants, el tercer major nombre de transmissions, després de Comunitat Valenciana (136) i Andalusia (110).

En concret, dels 1.940 habitatges transmesos, a més de les 1.040 compravendes, va haver-hi 86 donacions, cinc permutes, 360 herències i 236 habitatges transmesos per altres mètodes.

A més, dels 1.040 habitatges que van ser objecte de compravenda, 1.021 van ser lliures, 19 protegits, 156 habitatges nous i 884 habitatges usats.

DADES NACIONALS

A escala nacional, la compravenda d'habitatges es va desplomar un 21,1% a l'agost en relació amb el mateix mes de 2018, fins a sumar 35.371 operacions, la seva xifra més baixa en un mes d'agost des de 2015. Amb aquest descens, la compravenda d'habitatges torna a taxes interanuals negatives després que al juliol avancés gairebé un 4%.

La reculada registrada a l'agost va ser conseqüència de la caiguda de les operacions sobre habitatges usats en un 21,1%, fins a les 28.945 transaccions, i del descens en un 21% en la compravenda d'habitatges nous, fins a les 6.426 operacions.

El 91,4% dels habitatges transmesos per compravenda en el vuitè mes de l'any van ser habitatges lliures i el 8,6%, protegits.

La compravenda d'habitatges lliures va baixar un 20% a l'agost en taxa interanual, fins a sumar 32.329 transaccions, mentre que les operacions sobre habitatges protegits van caure un 31,5%, amb 3.042 transaccions.

En termes mensuals (agost sobre juliol), la compravenda d'habitatges es va enfonsar un 26,1%, la seva major reculada en aquest mes en els últims cinc anys.

ANDALUSIA, AL CAPDAVANT DE LES COMPRAVENDES

Per comunitats, Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar en el vuitè mes de l'any, amb 7.278 compravendes, seguida de Catalunya (5.921), Comunitat Valenciana (5.365) i Madrid (4.899).

A més, totes les comunitats van reduir les seves compravendes d'habitatges a l'agost. Les majors reculades interanuals es van registrar a Extremadura (-42,7%), Canàries (-41,2%) i Navarra (-39,4%).

Sumant les finques rústiques i urbanes (habitatges i altres immobles de naturalesa urbana), les finques transmeses el passat mes d'agost van aconseguir les 150.464, xifra un 5,1% inferior a la registrada en el mateix mes de 2018.

Per compravenda es van transmetre un 15,7% menys de finques que l'agost de 2018, mentre que les transmissions per donació van pujar un 10,5% i les transmeses per permuta van repuntar un 12,7%. Per la seva banda, les operacions per herència van disminuir un 3,6%.

Segons les dades de l'INE, el nombre de compravendes de finques rústiques va baixar un 3,4% a l'agost, fins a un total de 9.494 operacions, mentre que les compravendes de finques urbanes, on s'inclouen els habitatges, van retrocedir un 17,2%, fins les 63.516 operacions.

A l'agost, la xifra més alta de finques transmeses per cada 100.000 habitants es va donar a La Rioja (727), Castella i Lleó (550) i Aragó (538).

Els majors increments interanuals en el nombre de finques transmeses a l'agost es van registrar a La Rioja (+9,9%), Cantàbria (+9,7%) i Galícia (+4,6%), mentre que els majors descensos van correspondre a Navarra (-30,3%), Canàries (-18,8%) i Extremadura (-17,8%).