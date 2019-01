La compravenda d'habitatges a Balears cau un 7,2% al novembre fins a les 1.190 unitats

Publicado 11/1/2019 10:23:44 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compravenda d'habitatges ha descendit a Balears un 7,2 per cent durant el mes de novembre, després d'intercanviar-se un total d'1.190 immobles, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que precisa que a nivell nacional la compravenda d'habitatges es va incrementar un 2,8 per cent en relació al mateix mes de 2017, fins a sumar 42.510 operacions.

Les dades presentades a l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE, recollits per Europa Press, reflecteixen que Balears va ser la comunitat en la qual més va descendir la compravenda d'habitatges al novembre. Es van registrar 127 transmissions per cada 100.000 habitants.

Dels 2.113 habitatges transmesos, 1.190 van ser compravendes, 136 donacions, una permuta, 374 herències i 412, altres. De les 1.190 habitatges que van ser objecte de compravenda, 1.166 van ser lliures, 24 protegides, 204 habitatge nou i 986 habitatge usat.

Balears, amb un 6 per cent, va ser la segona comunitat amb la taxa anual més baixa respecte a les finques transmeses inscrites en els registres de la propietat. Es van transmetre 503 finques per cada 100.000 habitants.

Al novembre, sumant les finques urbanes (habitatges, solars i altres immobles de naturalesa urbana) i les rústiques, el total de finques transmeses a Balears ha estat de 4.731, de les quals la major part de les transaccions van correspondre a habitatges, amb 2.113, 1.032, a rústiques 1.313 altres urbanes i 273 solars.

Respecte a les 3.699 finques urbanes transmeses, 2.014 van ser mitjançant compravenda, 247 per donació, 11 via permuta, 668 per herència i 759 per altres vies.

Així mateix, de les 1.032 finques rústiques transmeses, 323 van ser mitjançant compravenda, 110 per donació, cap via permuta, 461 per herència i 138 per altres vies.