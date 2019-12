Condemnat a 25 anys de presó per assassinar el seu ex-sogre a Sencelles

Publicado 13/12/2019 13:57:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears ha dictat una sentència mitjançant la qual condemna a A.B.F., un home de 42 anys, a una pena total de 25 anys de presó per assassinar i robar al seu ex-sogre a Sencelles al maig de 2017.

La sentència el considera autor d'un delicte d'assassinat en concurs medial amb un delicte de robatori amb violència. El passat 3 de desembre els membres del Jurat popular encarregat d'enjudiciar aquest crim van concloure les seves deliberacions i ja el van declarar culpable de l'assassinat del seu ex-sogre, així com d'un delicte de robatori amb violència i intimidació.

D'aquesta manera, el Jurat no va acceptar la tesi de la defensa, que plantejava qualificar els fets d'homicidi, la qual cosa hagués comportat una pena menor.

El crim va tenir lloc una nit de maig de 2017. La Fiscalia i la Família acusaven l'home d'anar a la casa familiar de la seva exparella, amb qui tenia una filla menor, amb l'objectiu d'obtenir diners. Allà, l'ex sogre l'hi va negar i l'acusat va reaccionar violentament, copejant a la víctima amb un recipient de ceràmica i una olla i, seguidament, li va assestar diverses punyalades amb un ganivet fins a causar-li la mort. Després, va regirar tota la casa i es va apoderar d'un recipient amb diners i del telèfon mòbil de la víctima.

Després de conèixer el veredicte, el Ministeri Fiscal i l'Acusació Particular han sol·licitat per a l'acusat una pena total de 30 anys de presó, si bé en relació a la responsabilitat civil demanen quantitats diferents. Per la seva banda, la defensa ha sol·licitat la pena mínima per al seu representat.

La vista oral va començar el passat 25 de novembre i va concloure aquest dilluns. En els propers dies, la jutge haurà de dictar sentència i concretar la pena de presó.

Cal ressaltar que la defensa no qüestionava l'autoria del crim, encara que a la seva declaració, l'acusat va manifestar tenir problemes de memòria i va assegurar no recordar res del dia dels fets. En el seu torn d'última paraula, va reiterar que ho sent "molt" i que no podia donar una explicació. "Això no hauria d'haver passat, però ha passat i em toca pagar", va expressar.

L'autòpsia va comptabilitzar almenys 37 ferides en el cos de la víctima, entre punyalades -dirigides al coll i el tòrax- i cops amb objecte contundent en el cap. Aquestes ganivetades li van fracturar ossos en els braços, on el cos presentava ferides defensives, i li van seccionar un dit d'una mà.