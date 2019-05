Condemnat a dos anys de presó el patró d'un vaixell per una agressió sexual a una turista menor mentre navegaven

Publicado 21/5/2019 12:52:06 CET

Els fets van ocórrer el juny de 2017

PALMA DE MALLORCA, 21 Maig (EUROPA PRESS) -

El patró d'un vaixell d'una empresa de Magaluf ha estat condemnat aquest dimarts a dos anys de presó per una agressió sexual a una menor de 17 anys mentre navegaven. Els fets van ocórrer el juny de 2017.

Inicialment, la Fiscalia li demanava sis anys de presó però després d'arribar a un acord entre les parts se li ha rebaixat la condemna.

Així mateix, pesa sobre ell una prohibició d'acostament i de comunicació durant sis anys i ha de pagar una indemnització de 5.000 euros a la menor.

L'home exercia tasques de patró d'embarcació en una empresa d'esports aquàtics de Magaluf, a la qual es van pujar dos turistes menors d'edat.

Mentre navegaven l'ara condemnat els va proposar manejar la barca i va aprofitar que una de les menors es trobava pilotant el timó, per col·locar-se darrere d'ella, deslligar-li el biquini i introduir-li els dits. La noia va aconseguir desferrar-se d'ell.

Per això, ha estat condemnat per un delicte d'agressió sexual amb penetració. La defensa ha sol·licitat la suspensió de la pena, alguna cosa al que la Fiscalia no s'ha oposat amb la condició que en el termini de quatre anys no cometi delictes.