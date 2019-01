Consell, Cort i Govern es reuniran amb el Grup Güell per donar el seu "suport" a la Marxa 'Des Güell a Lluc'

Publicado 25/1/2019 17:46:40 CET

Representants del Consell de Mallorca, Cort i Govern es reuniran divendres que ve, 1 de febrer, a l'Ajuntament de Palma amb el Grup Güell per impulsar el "suport institucional" a la Marxa 'Des Güell a Lluc a peu'.

Segons ha informat la Institució insular en un comunicat, la reunió s'ha anunciat aquest divendres durant la segona trobada del conseller insular de Participació Ciutadana i Presidència, Jesús Jurado, amb el vicepresident del Grup Güell, Francisco Bauzà.

A la trobada també han assistit la responsable de l'organització de la marxa, Joana Maria Oliver, la directora insular d'Emergències, Paola Van Gent, i el director insular de Seguretat Viària i Activitats Classificades, Rafel Aulet, per coordinar internament els serveis del Consell.

D'aquesta manera, segons Jurado, s'aconseguirà que la marxa es pugui dur a terme "sense problemes en el futur", ja que "un esdeveniment com aquest no pot dependre solament d'una sola subvenció del Consell de Mallorca". "És necessari la implicació de totes les institucions i també de la participació privada, per garantir la viabilitat", ha afegit.

Per la seva banda, Bauzà ha destacat la implicació del Consell de Mallorca i que s'hagi propiciat una reunió amb les altres institucions. "Ens estem reunint amb empreses privades perquè també participin i el següent pas serà fer-ho amb els ajuntaments dels municipis per on la marxa passa, perquè també es poden sumar", ha explicat.