El Consell incrementa les subvencions d'arqueologia fins als 330.000 euros per impulsar tasques de restauració

Publicado 17/4/2019 13:53:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca ha incrementat aquest 2019 els recursos destinats a projectes d'investigació i de conservació de jaciments arqueològics fins als 330.000 euros.

Segons ha informat el Consell en un comunicat, això s'ha dut a terme mitjançant una convocatòria de subvencions destinada a la recuperació dels espais arqueològics amb la finalitat de fomentar el coneixement, el manteniment, l'accessibilitat i la conservació.

La convocatòria està oberta a actuacions com a neteja i manteniment dels espais, consolidació d'estructures, implementació de recorreguts, webs, millora de mobilitat o restauració-conservació dels espais.

També poden ser objecte de finançament la restauració de béns immobles recuperats dels jaciments de la illa i, en definitiva, totes aquelles actuacions destinades al manteniment i a la recuperació dels jaciments arqueològics.

Les actuacions previstes s'han d'executar entre l'1 de gener i el 27 de setembre de 2019 i es poden presentar dues sol·licituds per persona interessada, però en cap cas poden ser propostes diferents dins del mateix jaciment.

Poden optar a aquesta convocatòria de subvencions per a la recuperació d'espais arqueològics i paleontològics a l'illa de Mallorca per a l'any 2019, particulars, professionals i fundacions sense ànim de lucre, ajuntaments propietaris del béns o que tinguin la gestió, així com universitats i instituts d'investigació amb departaments o unitats relacionades amb l'arqueologia o la paleontologia.

El termini de presentació de les sol·licituds i de tota la documentació és de quinze dies hàbils, que finalitzen el 8 de maig, inclòs.

Entre els criteris de valoració, s'estableix que tenen prioritat els jaciments que siguin de titularitat pública i aquells en els quals existeixi un acord amb la propietat privada per visitar el jaciment.

També es valora que els jaciments disposin d'un pla especial de protecció i d'un pla director i/o pla de gestió.

L'increment de recursos econòmics ve acompanyat també de la intenció, per part del Consell, d'impulsar projectes que ajudin a tenir un discurs arqueològic en l'àmbit insular, fomentant la restauració i divulgació d'aquelles restes que s'han localitzat al llarg dels anys, gràcies a diferents campanyes d'excavació.