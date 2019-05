La consulta de Deshabituació Tabàquica de Son Espases atén a mig miler de persones en 2018

Publicado 30/5/2019 16:53:01 CET

Sis de cada deu pacients acaben el tractament i deixen de fumar

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

La consulta de Deshabituació Tabàquica atén anualment al voltant de mig miler de persones, que acudeixen a aquest servei de l'Hospital Universitari Són Espases amb l'objectiu de deixar de fumar.

Així ho ha expressat el coordinador de la unitat, Gabriel Jaume, en declaracions a Europa Press, amb motiu del Dia Mundial sense tabac que se celebra aquest divendres.

La consulta, dependent del servei otorrino de Son Espases, va començar la seva marxa l'any 2001. Des de llavors, un equip interdisciplinari integrat per metges i psicòlegs es dedica a ajudar persones que desitgen deixar de fumar.

La consulta avalua els tipus de fumadors per decidir posteriorment diferents tipus de tractament per als pacients. Segons explica Jaume, els fumadors es tipifiquen en socials, gestuals -els que necessiten tenir alguna cosa a la mà per relaxar-se- o els que presenten un menor o major grau de dependència a la nicotina.

Mentre en els dos primers casos la teràpia és essencialment conductual, en funció del grau de dependència a la nicotina, el pacient haurà de prendre fàrmacs que incloguin el principi actiu de la vareniclina o pegats de nicotina.

TAXA D'ÈXIT DEL 60%

"En la consulta tenim uns 500 pacients a l'any i manegem una taxa d'èxit del 60 per cent, per la qual cosa sis de cada deu pacients acaben deixant de fumar", assenyala Jaume, qui recorda, així mateix, que el servei d'atenció primària també té consultes per deixar de fumar en la qual s'ofereixen teràpies grupals.

Jaume ha recordat que els fàrmacs que ajuden a deixar de fumar no són finançats pel sistema de la Seguretat Social. "En ser una consulta pública, moltes persones que vénen es pensen que els donarem el medicament o que els hi finançarem, però les pastilles no són finançades per la Seguretat Social", ha dit abans d'afegir que "amb el que es paga per un paquet de tabac al dia, s'aconsegueixen dos mesos de tractament amb vareniclina".

No obstant això, reconeix que deixar de fumar no és qüestió de dos mesos, sinó el treball "de tota una vida".

PEL·LÍCULES LLIURES DE FUM

D'altra banda, el metge ha detallat que l'Hospital Son Espases ofereix tractament per deixar de fumar a tots els pacients ingressats a través d'una teràpia substitutiva de nicotina que inclou vareniclina i pegats de nicotina per a fumadors amb un grau de dependència forta.

"L'única recepta màgica per deixar de fumar és no començar, perquè així un no s'enganxa", respon el metge en ser preguntat per si existeix alguna fórmula universal per deixar el tabac. A més, Jaume ha censurat la presència excessiva del tabac en pel·lícules i productes culturals, ja que "inciten" a fumar. "Sylvester Stallone va cobrar molts diners per aparèixer a 'Rambo' fumant", critica.

En aquest sentit, ha advocat per l'establiment d'una escala de colors que marqui aquells films en els quals s'incita a fumar ja que lliga la banalització del consum en les pel·lícules a l'acceptació social del tabac, que, precisament, provoca que els joves comencin a fumar a Espanya al voltant dels 17 anys.

Per al coordinador de la consulta de Deshabituació Tabáquica de Son Espases, la societat "té molt acceptat" que les persones fumin encara que es disposi de la informació sobre els efectes nocius del tabac. "La gent té la informació, que apareix en campanyes i en els paquets, encara que el procés per deixar de fumar no és fàcil", ha expressat.

PREU DEL TABAC, CLAU

Sobre les mesures dissuasòries per evitar el consum de tabac, Jaume se centra en la rellevància del preu del tabac i valora l'eficàcia de la Llei Antitabac, encara que assenyala que hi ha hagut un repunt en el nombre de persones fumadores a Espanya, la taxa de les quals se situa entorn del 23 per cent de la població.

"De mitjana la gent fuma un paquet diari, i això crea dependències i complicacions a llarg termini. Encara que alguns creguin que per fumar menys les complicacions són menors, això no és així i no cal fumar gens", ha insistit Jaume.

En aquest sentit, el metge recorda que malalties com el càncer de pulmó, el càncer de laringe o els infarts al cor són solament algunes de les patologies associades al consum de tabac.

"LA HIPNOSIS NO SERVEIX DE RES"

Pel que fa a mètodes 'alternatius' per deixar de fumar, com la hipnosis, Jaume es mostra clar. "La hipnosis no serveix de res, la qual cosa serveix per deixar de fumar és visualitzar una vida sense tabac", ha sentenciat. A més, ha posat el focus en la importància de dur a terme un "acte de consciència" per deixar el tabac ja que dos terços de les persones que fumen assegura que van a deixar-ho encara que no estan conscienciades.

"La gent que acudeix a la nostra consulta està bastant conscienciada perquè ve disposada a demanar ajuda, però quan un fumador es planteja deixar el tabac ha de preguntar-se si ho pot fer per ell mateix o no, i si és que no, cercar ajuda", ha recomanat.