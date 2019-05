Cort aprova per 247.000 euros uns plecs per a defensa jurídica en els procediments de desallotjament de Son Banya

Publicado 22/5/2019 12:24:06 CET

La propera fase del desmantellament s'iniciarà en l'últim trimestre de 2019

PALMA DE MALLORCA, 22 Maig (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres, per un import de 247.000 euros, uns plecs per contractar un servei de defensa tècnica i representació per poder dur a terme els procediments de desallotjament pendents de Son Banya.

Així ho ha anunciat la regidora de Benestar i Drets Socials, Mercè Borràs, durant la roda de premsa posterior a la reunió de la Junta. Segons ha indicat, queden unes 95 cases al poblat i la propera fase d'enderrocament s'iniciarà en l'últim trimestre de 2019.