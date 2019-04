Cort diu que la nova autoescala per als Bombers "està demanada des de fa quatre mesos" però que "s'ha de fabricar"

Publicado 24/4/2019 17:10:25 CET

No estarà disponible fins a dins de més d'un any i segons Moll "abans no és possible"

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma, Susanna Moll, ha declarat aquest dimecres que la nova autoescala per als Bombers "està demanada des de fa quatre mesos" però que "s'ha de fabricar" i "es necessiten uns 18 mesos per fer-ho".

Així s'ha expressat Moll a preguntes dels mitjans durant la roda de premsa per informar sobre els acords de la Junta de Govern, després que aquest matí l'Agrupació Professional de Bombers de Palma (APBP) hagi exigit un "compromís polític explícit" per impulsar "mesures urgents" que reverteixin "la situació catastròfica" amb la qual treballen.

Moll ha assenyalat que tenen una partida destinada a l'autoescala però que no estarà disponible fins d'aquí a més d'un any. "Abans no és possible perquè s'està fent", ha insistit.

Així mateix, la portaveu ha indicat que cal estudiar la reparació "en la mesura que sigui possible" de les dues escales que tenen trencades, i ha mostrat la seva preocupació per l'envelliment de la plantilla.

Segons Moll, "tots tenen clar de cara a la legislatura que ve" que és necessari "dotar de més efectius als Bombers i la Policia Local", per la qual cosa ha desitjat que el marc legal estatal d'estabilitat pressupostària permeti "dotar de més personal totes les àrees".