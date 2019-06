El cost laboral a Balears augmenta un 1,6% en el primer trimestre, fins als 2.423 euros

Publicado 18/6/2019 10:15:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cost laboral mitjà per treballador i mes --que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials-- s'ha situat en 2.423,49 euros en el primer trimestre de l'any a Balears, la qual cosa suposa un augment del 1,6 per cent respecte al mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Balears, el cost laboral per hora efectiva és de 17,97 euros en el primer trimestre, xifra per sota de la mitjana nacional de 19,01 euros.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. En el primer trimestre de l'any, el cost salarial per treballador i mes --que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie-- ha baixat a Balears un 1,1 per cent respecte al mateix trimestre de 2018, situant-se en una mitjana de 1.771,75 euros per treballador i mes.

Els altres costos --costos no salarials-- han aconseguit en el primer trimestre els 651,74 euros, quant al cost per treballador i mes, amb un creixement interanual del tres per cent; mentre que, per hora efectiva, aquesta xifra ascendeix a 4,83 euros, un 0,2 per cent menys que en el mateix període de l'any anterior.

El nombre d'hores per treballador i mes ha ascendit a 149,8 hores pactades, 134,9 hores efectives i 15,3 hores no treballades al mes en el primer trimestre.

Així mateix, Balears compta amb 1.789 , la qual cosa suposa un 1,8 per cent del total nacional, xifrat en 98.745 vacants.

DADES NACIONALS

A nivell nacional, el cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) va ascendir a 2.550,27 euros en el primer trimestre, la qual cosa suposa un repunt del 2,1 per cent respecte al mateix període de 2018, la seva major alça en cinc anys.

Amb aquest augment interanual, el cost laboral encadena set trimestres consecutius en positiu. La del primer trimestre de 2019 ha estat la major pujada interanual des del quart trimestre de 2013, quan el cost laboral també va avançar un 2,1 per cent.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Entre gener i març, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) va pujar un 1,7 per cent respecte al primer trimestre de 2018, situant-se en 1.876,19 euros per treballador i mes.

Els altres costos (costos no salarials) van aconseguir fins a març els 674,08 euros, amb una alça interanual del 3,1 per cent.