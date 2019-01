Costa assegura que "no es pot abaixar la guàrdia" davant els accidents laborals

Publicado 25/1/2019 16:59:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha assegurat aquest divendres que "no es pot abaixar la guàrdia" davant els accidents laborals i ha apuntat que des del Govern es "segueix treballant", després que un home morís aquest dijous després de precipitar-se des d'una altura d'uns cinc metres mentre treballava en unes obres a l'aeroport de Palma.

Costa ha fet aquestes declaracions en roda de premsa després del Consell de Govern on, en aquest sentit, ha sostingut que la setmana que ve hi haurà una reunió entre la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i el sector de la construcció per trobar "les mesures necessàries" i evitar que torni a ocórrer.

La portaveu ha mostrat la seva tristesa davant la mort del treballador i, així mateix, ha traslladat el seu condol a les famílies.