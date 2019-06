La criminalitat a Balears creix gairebé un 12% en el que va d'any, amb 14.580 infraccions penals

Publicado 13/6/2019 17:31:17 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La criminalitat a Balears ha crescut un 11,97 per cent en el que va d'any --fins al trimestre 1 de 2019-- respecte al mateix període de l'any anterior, amb una xifra total de 14.580 infraccions penals, segons dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri de l'Interior.

No obstant això, els homicidis dolosos i assassinats consumats s'han reduït en un 66,67 per cent en el que va d'any pel que fa a el mateix període de l'any anterior. En total, des que va començar l'any fins al trimestre 1 de 2019 s'ha registrat un homicidi, enfront dels tres registrats en el primer trimestre de 2018.

Així mateix, els robatoris amb violència i intimidació han disminuït en Balears un 4,18 per cent en el que va d'any pel que fa a el mateix període de l'any anterior. En total, s'han registrat 229 robatoris, enfront dels 239 registrats l'any passat per aquestes dates.

També s'han disminuït els robatoris en domicilis en un 14,68% per cent, amb 901 robatoris registrats, enfront dels 1.056 de l'any passat.

No obstant això, el Balanç de Criminalitat del Ministeri d'Interior permet veure com han anat evolucionant altres tipus de delictes a Espanya com són el trànsit de drogues, els furts o els robatoris de vehicles. A més, recentment Interior ha inclòs a les seves estadístiques periòdiques els segrestos i les agressions sexuals.

En concret, s'han registrat 62 infraccions per trànsit de drogues, 231 robatoris de vehicles, deu agressions sexuals amb penetració i cap segrest.

A NIVELL NACIONAL

Els delictes contra la llibertat i indemnitat sexual denunciats abans les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) a Espanya han augmentat un 18,8 per cent en els primers tres mesos de l'any.

De gener a març de 2019 s'han posat en coneixement dels agents un total de 3.576 delictes sexuals, enfront dels 3.011 que es van denunciar en el mateix període de 2018. En concret, en els primers tres mesos de l'any les denúncies d'agressions sexuals amb penetració han experimentat un lleuger descens de 0,3% pel que fa a el mateix període de l'any passat: de gener a març de 2018 es van denunciar 378, mentre que en 2019 es van comptabilitzar 377 denúncies de violacions.

No obstant això, la resta de delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, entre els quals s'inclouen els abusos sexuals, s'han incrementat un 21,5%, en haver-se denunciat 3.199 fins a març de 2019, enfront dels 2.633 que es van posar en coneixement dels agents en aquest període de 2018.

En el primer trimestre de l'any, a Espanya s'han comptabilitzat en total 529.757 infraccions penals, la qual cosa suposa un 5,2% més l'any anterior, quan es van registrar 503.808.