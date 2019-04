Cs augmentarà les ajudes a empreses que compensen la insularitat en transport davant "20 anys de només bones paraules"

Publicado 22/4/2019 15:45:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs al Congrés per Balears, Joan Mesquida, s'ha compromès aquest dilluns a "incrementar de forma substancial" les ajudes a les empreses per compensar la insularitat en el transport marítim perquè "no perdin competitivitat" i, així mateix, ha retret "els 20 anys de govern de només reunions i bones paraules".

En declaracions als mitjans al Port de Palma, Mesquida ha argumentat que "està comprovat que els costos d'insularitat per transportar productes i matèries primeres per via marítima són quatre vegades majors que per carretera" i ha dit que "és injust i hauria de compensar-se".

"Les empreses han de competir en igualtat de condicions i, per aquest motiu, ens comprometem a fer gestions a Madrid i Brussel·les i tractar, per exemple, la regles. Les ajudes són absolutament insuficients i volem que incrementin", ha explicat.

Amb tot, també s'ha compromès a fer front al "doble cost d'insularitat" que té, al seu judici, Menorca i Eivissa i al "triple cost" de Formentera.