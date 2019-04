Cs es compromet a augmentar el parc d'habitatge públic a Balears i a donar incentius per a habitatge privat

Publicado 24/4/2019 16:33:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número 2 de la llista de Cs al Congrés Balears, Fernando Navarro, ha explicat aquest dimecres que el seu partit es compromet a dur a terme polítiques d'habitatge per "augmentar el parc d'habitatge públic a les Illes, principalment, dirigit al lloguer social, i, així mateix, a incentivar als propietaris, a través de mesures fiscals, perquè posin els seus habitatges al mercat".

En un comunicat emès pel partit, s'ha informat que així ho ha manifestat durant una visita a un solar sense urbanitzar, al costat del portaveu de Cs a Palma, Josep Lluís Bauzá, on Navarro ha afegit que "hi ha un greu problema amb la falta d'habitatge en tota Espanya, i especialment a ciutats com Palma i Eivissa".

En aquest sentit, ha considerat que "a Palma existeixen possibilitats reals de construir habitatge públic, amb els terrenys de Son Busquets i els de l'antiga presó. Solament amb això, s'aconseguirien 1.000 habitatges més, a sumar a les 1.800 amb les quals explica l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi)".

A més, Navarro ha assegurat que "el problema de l'habitatge no s'arregla amb paraules, ni amb prohibicions" i, en aquesta línia, ha retret que "Armengol hagi estat incapaç de construir un sol habitatge durant tota la legislatura".

Navarro també ha rebutjat la idea de limitar el preu de l'habitatge. "Tots els economistes coincideixen que fixar preus als habitatges el que fa és reduir la quantitat i qualitat de les mateixes", ha declarat.

Finalment, ha explicat les mesures de la formació taronja per "acabar amb el problema de l''okupació il·legal" i ha sostingut que "els propietaris necessiten seguretat i saber que si els 'okupen' el seu habitatge podran recuperar-lo sense necessitat d'esperar sis mesos".