Cs demana apostar per l'especialització i la formació contínua per donar estabilitat a l'ocupació a Balears

Publicado 3/9/2019 14:42:55 CET

Pérez-Ribas assegura que la inestabilitat política "s'està traduint en una situació de desacceleració econòmica"

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Cs al Parlament, Marc Pérez-Ribas, ha demanat aquest dimarts apostar per l'especialització i la formació contínua dels treballadors per donar estabilitat a l'ocupació a Balears, després de conèixer les dades d'atur i afiliació a la Seguretat Social publicades pel Ministeri de Treball.

En declaracions als mitjans, Cs ha valorat "negativament" les dades d'atur, destacant que a l'agost l'atur ha pujat un 3,5 per cent en relació a juliol a Balears. "El que suposa que avui hi ha 1.336 aturats més en les Illes Balears, quan encara estem en plena temporada alta", ha alertat.

A més, el diputat de Cs ha remarcat que en l'àmbit nacional "l'atur ha registrat la pitjor dada en un mes d'agost des de 2010", fet que ha atribuït a "la incertesa i la falta d'estabilitat". Segons Pérez-Ribas, la situació política "s'està traduint en una situació de desacceleració econòmica i en una disminució en la creació d'ocupació".

Per això, des de Cs han demanat apostar per l'especialització i la formació dels treballadors així com "generar un clima favorable i estable".