Cs demana a Cort la creació d'ocupació pública per a la Policia Local perquè la plantilla és "insuficient"

Publicado 22/1/2019 16:42:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal de Ciudadanos (Cs) Palma ha reclamat a l'Ajuntament la creació d'una oferta pública d'ocupació per a la Policia Local, a través d'una proposició que serà debatuda en el proper Ple.

El portaveu de Cs Palma, Josep Lluís Bauzá, ha assenyalat que "és conegut per tots la insuficiència estructural i sistemàtica de la plantilla de la Policia Local de Palma".

Segons ha dit Bauzá, aquesta és "una situació alarmant, ja que hi ha un gran nombre de vacants sense cobrir i que es complicarà encara més amb la propera aprovació per part del Govern central d'un Decret pel qual els policies es podran jubilar als 59 anys".

"L'equip de govern del Pacte no sembla haver-se donat compte que perdrem nombrosos efectius policials, i atès que els processos de selecció de personal a l'Ajuntament són lents, convé anticipar-se i augmentar l'oferta de feina pública", ha insistit.

El portaveu de Cs Palma ha manifestat que per augmentar la plantilla s'han remès a l'Ajuntament a una disposició addicional de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2018, que permet "augmentar la taxa de reposició en un 115 per cent" per a tots els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, policies autonòmiques i policies locals.

"Aquesta disposició vindria a pal·liar l'anomenada Llei Montoro, a la qual ha al·ludit tantes vegades com a excusa aquest equip de govern", ha asseverat.

FINCA DE SON QUINT

Així mateix, el grup municipal de Cs Palma ha anunciat que presentarà una proposició en el proper ple per aconseguir el compromís de totes les formacions polítiques per reclamar al Govern l'adquisició de la finca de Son Quint.

La regidora de Cs Palma, Patricia Conrado, ha recordat que "durant el Ple del mes passat, el Consell de Mallorca va aprovar per unanimitat una proposta perquè l'Ajuntament de Palma, al costat del Govern, adquirís la finca de Son Quint". "Des de Cs pensem que ha de ser l'Executiu Balear el que assumeixi el cost de la compra de la finca", ha manifestat.