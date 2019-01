Cs Llucmajor reclama modificar la normativa de recollida de fems

Publicado 15/1/2019 17:20:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

L'agrupació de Ciutadans (Cs) Llucmajor ha presentat una instància a l'Ajuntament per reclamar que es modifiqui la normativa de la recollida de fems del municipi amb l'objectiu "d'aconseguir un servei de qualitat per als ciutadans".

La coordinadora de l'agrupació, Noemí Getino, ha assenyalat que la normativa "ha passat desapercebuda perquè durant l'anterior legislatura i bona part d'aquesta no s'ha complert". "Ara l'equip de govern amenaça de fer-la complir i posar multes, i no ens semblaria malament si s'apliquessin uns estàndards de qualitat a l'hora d'oferir un servei de recollida d'escombraries que fos eficaç i satisfactori", ha dit.

Segons ha assenyalat, "tots els nuclis del municipi estan descontents amb la gestió del servei de recollida de fems, hi ha poca freqüència i fan falta més contenidors". "Abans d'amenaçar amb multes per incivisme primer hem de donar-li als ciutadans un servei adequat", ha dit.

Així mateix, l'agrupació de Cs Llucmajor ha sol·licitat a l'Ajuntament els plecs dels contractes presentats per empreses per licitar els serveis de recollida de residus i de reciclatge i els plecs definitius presentats per les empreses que van resultar adjudicatàries de cada servei.

D'altra banda, Getino ha lamentat "l'actitud" de l'alcalde en xarxes socials "en animar als veïns a incomplir la normativa vigent". "Nosaltres no estem d'acord amb la normativa, però resulta contradictori que el batle d'una banda vulgui posar multes i per un altre animi als veïns a incomplir la normativa", ha manifestat.