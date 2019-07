Cs Marratxí exigeix a l'Ajuntament que faciliti la tornada de la Guàrdia Civil al municipi

Publicado 25/7/2019 12:37:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciutadans (Cs) Marratxí ha exigit aquest dijous a l'Ajuntament que faciliti la tornada de la Guàrdia Civil a aquest municipi mallorquí.

Segons ha informat aquest dijous el partit en un comunicat, dimarts que ve formularà una pregunta davant el ple per conèixer la situació en la qual es troba l'anunciada tornada de l'Institut Armat, en considerar que el Consistori "no està fent tots els esforços necessaris" per facilitar el seu retorn.

El portaveu de Cs a l'Ajuntament de Marratxí, José María Amengual, ha assegurat que el Consistori "no va moure un dit per evitar que la Guàrdia Civil s'hagués de replegar cap a Palma fa aproximadament un any per les males condicions que presentava la seva caserna, i tampoc sembla que estigui fent molt en aquesta nova legislatura per facilitar la seva tornada".

En aquest sentit, ha apuntat que només van tenir notícia per la premsa de la intenció de cedir un local a la Guàrdia Civil en el Mallorca Fashion Outlet, però, segons afegeix, no han tornat a saber res més d'aquest tema. Per això, en el proper ple plantejaran una pregunta "per saber en quin moment es troba aquesta qüestió".

Finalment, Amengual ha opinat que "la Guàrdia Civil complia una tasca fonamental de complement a la Policia Local, a qui també falten d'efectius i mitjans, per la qual cosa la seva presència a Marratxí és totalment necessària".