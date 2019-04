Cs no signa l'acord de Prou perquè diu que no poden "imposar" les seves "idees unilateralment"

Publicado 17/4/2019 17:27:12 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Comitè Insular de Ciutadans (Cs) d'Eivissa, Javier Torres Serra, ha assegurat aquest dimecres que la formació taronja no ha signat el pacte ofert per la plataforma Prou perquè consideren que "cap associació pot imposar unilateralment les seves idees" a una cosa que afecta "a tots els sectors i que és tan sensible com la indústria del turisme, que és pràcticament el nostre únic motor econòmic".

La plataforma ha anat presentant als diferents partits polítics un pacte de sostenibilitat per a l'Illa que té com a objectiu, segons asseguren, establir una sèrie de mesures per millorar la qualitat de vida dels residents.

Pel seu costat, Torres Serra ha explicat que des de Cs creuen que "és necessari aconseguir un pacte a favor de la sostenibilitat", però, tal com ha dit, "aquest pacte ha d'acordar-se entre organitzacions que tinguin o puguin tenir representació en les institucions".

Segons ha dit, "un pacte ha de suposar un compromís entre parts iguals, per garantir que es compleixi amb el que s'acordi, però no "pot ser una via perquè una associació sense representació pugui denunciar els incompliments d'un partit polític".

Així mateix, Torres Serra ha subratllat que per Cs "les polítiques que aproven lleis únicament prohibint són totalment equivocades", assenyalant, en referència a la plataforma Prou.

Segons ha dit, "si realment es veuen capacitats i amb el suficient suport entre la societat, no entenem com no han format un partit polític propi". "Tal vegada perquè algun partit ja està manejant els fils d'aquesta associació", ha remarcat.

El portaveu de la formació taronja s'ha mostrat d'acord amb la posició que manté Foment del Turisme. Així, ha apuntat que "nosaltres també pensem que la gestió eficaç dels recursos, al costat de la protecció de la nostra cultura, moda, patrimoni, gastronomia, oci nocturn, música i platges, és la millor manera de protegir la nostra Illa, però des d'un gran pacte entre totes les parts", ha dit.