Cs Palma demana la dimissió de Noguera i la seva renúncia a l'acta de regidor per a "evitar el mal a la ciutat"

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Palma ha registrat una proposta d'urgència per al pròxim Ple que "exigeix la dimissió" de l'alcalde de Palma, Antoni Noguera, així com la seva "renúncia a l'acta de regidor" per a, segons han sostingut, "evitar la imatge i el mal a la ciutat", en relació a la querella presentada per Fevitur contra Noguera per prohibir el lloguer turístic en plurifamiliars.

Així ho ha informat la formació en un comunicat difós aquest dimecres en el qual han demanat "a la resta de formacions" que votin "a favor" de la dimissió de Noguera per a "evitar la imatge i el mal per a la ciutat" que, segons Cs, pot ocasionar la "presència del màxim dirigent com investigat en una causa judicial".

"La querella ha estat admesa a tràmit, per la qual cosa inevitablement Noguera serà citat en qualitat d'investigat per a prestar declaració en el Jutjat", ha apuntat el portaveu de Cs a Palma, Josep Lluís Bauzá. "Considerem que en aplicació del Codi Ètic del govern del Pacte, i per a evitar el mal a la imatge a l'Ajuntament, ha de dimitir", ha afegit.

D'altra banda, Bauzá ha acusat a MÉS per Palma de "tergiversar la realitat" i han raonat que "la prevaricació és corrupció", en relació a la recerca judicial per presumpta prevaricació que consta en la querella presentada per Fevitur que recull que la prohibició del lloguer turístic en plurifamiliars de Palma "es podria haver realitzat de forma preconcebuda".

Així, Bauzá ha sostingut que l'equip de Govern de Cort "gestiona a base de polítiques identitàries i excloents que incompleixen sistemàticament la llei" i ha assegurat que Cs és "l'únic partit que demana la dimissió de Noguera i la seva renúncia a l'acta de regidor" en considerar que "no ha de romandre ni com a alcalde ni com a regidor" a l'Ajuntament de Palma.