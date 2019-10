Delegats sindicals d'Endesa es tanquen de "forma indefinida" per la negociació del conveni col·lectiu

Publicado 22/10/2019 10:09:44 CET

En el tancament participaran de manera fixa entre tres i quatre persones i també es faran rotacions

PALMA DE MALLORCA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Delegats sindicals de CCOO, UGT i el Sindicat Independent de l'Energia (SIE) en Endesa s'han tancat aquest dimarts a la seu de Palma de "forma indefinida" per la negociació del conveni col·lectiu que, tal com critiquen, està "bloquejat".

En declaracions a Europa Press, el delegat de CCOO, Guillermo Sastre, ha explicat que el tancament de delegats ha començat "aquest matí sobre les 07.00 hores en el hall" de la seu de la companyia a Sant Joan de Déu.

Sastre ha informat també que aquest tancament segueix el deixant del que es va iniciar a Madrid fa una setmana i al que s'estan sumant "la resta de territoris". Així, ha detallat que ja s'han sumat a la protesta delegats d'Andalusia, Catalunya, Aragó i que, en l'actualitat, s'està preparant a Canàries.

El sindicalista ha detallat que en el tancament participaran de manera fixa entre tres i quatre persones i també es faran rotacions i s'aniran sumant companys per torns.

Des de CCOO han assegurat que des que es va iniciar la negociació del conveni col·lectiu, fa més de dos anys, "el pas del temps ha confirmat" que "les propostes de la direcció solament cerquen una major precarietat laboral, majors retallades de drets i minvaments econòmics per a la plantilla a canvi d'un major benefici per a l'empresa".

Segons han explicat "cada dia s'està realitzant una protesta de cinc minuts que es repetirà diàriament mentre es mantingui el tancament". "És a dir, fins que la direcció rectifiqui la seva actitud de xantatge en la negociació del cinquè conveni marc", que pretén, tal com asseguren, "que les seccions sindicals es converteixin en braç executor que liquidi els seus compromisos amb el personal passiu, o mai hi haurà conveni per als actius".

Des del sindicat exigeixen "propostes de conveni viables, respectuoses i dignes amb el bon fer dels treballadors i els resultats de la companyia".