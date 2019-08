Desconvocada la vaga en el servei de neteja municipal de Sant Antoni després d'arribar a un acord amb l'empresa

Publicado 6/8/2019 14:33:54 CET

EIVISSA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors de la concessionària del servei de neteja municipal de Sant Antoni, UTE Portmany, i l'empresa han tancat aquest dimarts un acord, per la qual cosa han desconvocat la vaga indefinida prevista pel 18 d'agost.

Aquest acord s'ha tancat després d'una nova reunió mantinguda en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de Balears pel conflicte creat des de principis de 2018 en relació a la pujada salarial i a l'estabilitat en la plantilla.

Segons ha informat el sindicat CCOO, en l'acord es contempla una pujada de el 1,2 per cent per 2018 que es farà efectiva abans del 18 d'agost i de el 1,5 per cent per 2019, efectiva abans del 31 de gener de 2020.

El 2020 s'aplicarà als treballadors l'increment salarial equivalent al del personal de la funció pública i a partir del 2021, i fins que duri la contracta, s'aplicarà el mateix criteri aprovat per 2020. A més, tota la pujada salarial anirà consolidada en nòmina.

En les negociacions no han aconseguit la reivindicació de consolidar una plantilla estable d'almenys un 75 per cent.

Des de CCOO han recordat que la reivindicació "és molt important i necessària" en l'empresa per la quantitat de precarietat que hi ha a la plantilla.

Així, la plantilla hauria d'estar composta, en la seva majoria, per fixos discontinus ja que la rotació que existeix en l'empresa "és abusiva i, en molts casos, en frau de llei, com ha constatat la Inspecció de Treball".

El Comitè de Vaga ha agraït als mediadors i al personal del Tamib el "esforç" que han realitzat perquè l'acord sigui possible.

També han agraït l'el "suport, la cooperació i el compromís" de la regidora de Medi ambient de l'Ajuntament de Sant Antonio, Neus Mateu, i de l'alcalde Marcos Serra.