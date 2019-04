Detenen a Eivissa nou presumptes autors de robatoris amb violència en cases de l'Illa

Publicado 16/4/2019 17:15:30 CET

EIVISSA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut nou persones a Eivissa i a altres dues més a Barcelona, totes de nacionalitat paraguaiana, com a presumptes autors d'almenys, dos delictes de robatori amb violència i intimidació en interior d'habitatges d'Eivissa.

Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, els agents sospiten que els detinguts han participat en més fets delictius, per la qual cosa la investigació continua oberta enfocada a analitzar les denúncies presentades per fets similars des de 2017, quan va començar a operar la banda desarticulada.

Les investigacions desenvolupades de forma conjunta per Unitats de la Guàrdia Civil d'Eivissa i Palma han permès la desarticulació d'aquesta organització, en la qual tots els seus membres no tenien antecedents per delictes contra el patrimoni, la qual cosa va dificultar la identificació.

Les primeres pistes sobre el grup es van obtenir arran d'un robatori a l'interior d'un habitatge comès a la zona de Jesús a finals de gener passat quan tres encaputxats van assaltar un habitatge intimidant als habitants amb armes de foc. En aquest robatori, presumptament van sostreure joies i diners en efectiu per un valor total de 400.000 euros.

Els detinguts es valien de la informació que obtenien de les empleades de llar que eren de la seva mateixa nacionalitat. Així, assaltaven l'habitatge marcat com a objectiu amb el coneixement de l'activitat dels habitants, els efectes de valor que hi havia al domicili i els llocs on els seus propietaris els ocultaven.

En total, s'han realitzat sis registres domiciliaris en els quals s'han recuperat altres efectes, diners i una pistola simulada.

Amb les detencions practicades, es dóna per desarticulada la totalitat d'una organització relacionada amb fets delictius que havien generat una "greu" alarma social, segons la Guàrdia Civil.