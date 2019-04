Detenen un grup criminal que robava la mercaderia de camions d'empreses de transport a Son Gotleu

Publicado 26/4/2019 17:18:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional en col·laboració amb la Guàrdia Civil ha detingut a Son Gotleu a quatre integrants d'un grup criminal, d'entre 20 i 41 anys, per robar la mercaderia de fins a nou camions d'empreses de transport.

En un comunicat emès per la Policia Nacional, s'ha informat que els fets van ocórrer el cap de setmana passat, quan agents del cos en qüestió van tenir coneixement de la substracció de material de camions de transport de diverses empreses de diferents botigues.

En termes més concrets, s'havia denunciat la substracció de material de construcció, productes d'alimentació, perfums, material esportiu i prop de 2.000 parells de sabatilles de marca, entre altres coses. Els presumptes autors haurien forçat les caixes dels camions amb l'objectiu de vendre-ho al mercat negre al detall.

Per això, la Policia Nacional va establir un dispositiu per recuperar el material i detenir als implicats i gràcies a ell, es va localitzar una furgoneta que estava sent utilitzada pels detinguts amb perfums d'alta gamma, calçat esportiu i material electrònic.

Una vegada recuperat part del material, es van realitzar diversos registres domiciliaris a Son Gotleu, recuperant més material encara amb el seu embalatge original i preparat per a la seva venda.

Els detinguts han passat a disposició judicial durant el matí d'aquest divendres i la investigació contínua oberta sense descartar noves detencions sobre aquest tema.