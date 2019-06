Detenen un home per copejar i robar-li la cartera a un altre a Palma

Publicado 13/6/2019 14:56:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Juny (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home per un delicte de robatori amb violència i estafa per copejar a un altre home per robar-li la cartera i utilitzar la seva targeta bancària realitzant operacions per un valor superior als 700 euros.

Així ha informat el cos policial en una nota en la qual han detallat que els fets van tenir lloc la matinada del 14 d'abril, quan la víctima passejava pel centre de Palma.

L'home va ser "sobtadament" agredit a palades i cops de puny per l'agressor, qui li va sostreure la cartera i va realitzar amb la seva targeta de crèdit operacions per valor de 700 euros.

Després d'analitzar els detalls de la denúncia, els agents van iniciar una investigació per donar amb l'autor dels fets, procedint posteriorment a la identificació del presumpte autor i posterior detenció.

El detingut serà posat a disposició judicial.