Detenen a Son Rapinya a dos homes com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació

Publicado 21/3/2019 16:49:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Març (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han detingut dos homes de 21 i 24 anys, sense antecedents, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació comès en un estanc del barri de Son Rapinya.

Segons ha informat el cos en un comunicat, els fets van ocórrer el passat dia 28 de gener, damunt les 18.30 hores, quan un home va entrar en l'establiment amb el rostre ocult i amb un ganivet de grans dimensions.

Aquest va demanar a la denunciant i propietària de l'estanc que obrís la caixa i li donés els diners. No obstant això, el calaix es va enganxar, la qual cosa va provocar que l'atracador intentés forçar la caixa copejant-la.

Per la seva banda, la propietària va obrir la caixa i li va facilitar els diners que contenia per evitar mals majors, per la qual cosa el detingut va agafar els diners i va abandonar el local a la carrera.

La Policia Nacional en tenir coneixement dels fets va començar amb una investigació procedint a la detenció, el dimecres, dels dos presumptes autors per un delicte de robatori amb violència i intimidació amb un ganivet.

En la investigació ha estat fonamental la col·laboració ciutadana per procedir a la detenció dels autors, en observar diversos testimonis la seqüència dels fets i observant com un dels detinguts entrava en l'estanc amb l'objecte d'atracar-ho i l'altre es mantenia a bord d'un vehicle a fi d'assegurar la fugida a bord d'un vehicle. Els detinguts passen a disposició en les properes hores.