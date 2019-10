Detingudes cinc persones a l'aeroport de Palma que viatjaven al Regne Unit per portar passaports falsos

Publicado 7/10/2019 17:07:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut aquest cap de setmana a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma, a cinc persones amb passaports falsos que anaven en direcció al Regne Unit, com a presumptes autors d'un delicte de falsedat documental, a més d'altres dos detinguts per reclamació judicial per diverses causes.

Segons ha informat la Policia en una nota de premsa, el reforç policial a la frontera aèria i els protocols de col·laboració de les companyies aèries ha ajudat al fet que en l'aeroport, des de gener s'hagin produït 87 detencions de passatgers amb documentació falsa, sent els països de procedència més freqüent Albània, Iran, la Xina, l'Afganistan i Geòrgia.

El fet d'un possible "Brexit dur" està portant a les organitzacions criminals dedicades al tràfic d'éssers humans i a la immigració clandestina a augmentar els intents d'encreuament de frontera en previsió d'un major control fronterer.

Per a això, posen el focus en aeroports europeus amb alta mobilitat de passatgers britànics per intentar introduir-los en el Regne Unit. Els passatgers arriben a pagar milers d'euros per ser traslladats des dels seus països d'origen fins a Mallorca.

Una vegada a l'illa, se'ls proveeix de documentació falsa de països comunitaris a l'efecte de poder burlar els controls en frontera. A tots els implicats se'ls han incoat expedients per infracció a la Llei d'Estrangeria.