Detingut un home amb cocaïna preparada per a la seva venda al Passeig Marítim de Palma

La Policia Nacional ha detingut un home al Passeig Marítim de Palma que portava amb si cocaïna, cristall i una de Ketamina preparades per a la seva venda i, així mateix, fins a 355 euros en efectiu.

Segons ha informat el cos policial en un comunicat, la detenció s'ha dut a terme en un dels dispositiu de control en zones i establiments d'oci a la Platja de Palma, el carrer Manacor i Passeig Marítim durant el cap de setmana.

L'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública el diumenge a les 03.30 hores de la matinada i, a més, es van aixecar 32 actes per tinença de substància estupefaents.

Per part de la Policia Local, que també va participar, es van aixecar fins el 21 actes per infracció administrativa dels locals, com, per exemple, extintors sense certificat de revisió, sense senyalització i activitat musical fos de l'horari, entre uns altres.