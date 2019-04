Detingut un home per agredir la seva parella i amenaçar el fill d'aquesta amb un ganivet a Manacor

Publicado 26/4/2019 16:17:54 CET

La Policia Nacional i la Policia Local de Manacor han detingut un home de 48 anys per presumptament agredir la seva parella i, així mateix, amenaçar de mort el fill d'aquesta amb un ganivet en un habitatge de Manacor.

En un comunicat emès per la Policia Nacional, s'ha informat que la matinada del passat 19 d'abril la Policia Local va sol·licitar suport al cos policial en qüestió per un possible cas de violència de gènere i violència domèstica.

En arribar, van veure que la Policia Local tenia reduït a un home que es mostrava molt agressiu i, una vegada controlada la situació, els agents dels dos cossos es van entrevistar amb els presents, el detingut i la seva parella, el fill d'aquesta, i una altra habitant del domicili.

Segons van relatar, la parella juntament amb el fill van sortir de copes i van consumir "molt alcohol", però el jove va tornar al domicili abans sense avisar ni a la seva mare ni al seu padrastre.

Per aquest motiu, quan torno el padrastre al domicili i es va trobar amb el jove, el detingut va iniciar una discussió, en la qual cada vegada es tornava més violent.

La mare es va interposar entre tots dos i, en aquest moment, el detingut li va propinar un fort cop en el rostre, agarrant-la pel coll mentre la sacsava i la llançava contra el terra.

Tot seguit, l'home es va dirigir a la cuina, va agafar un ganivet de grans dimensions i es va dirigir cap al jove dient-li que l'anava a matar.

Per evitar-ho, la parella del detingut i l'altra habitant del domicili es van interposar davant el detingut, donant així temps al jove a fugir del domicili i demanar auxili.