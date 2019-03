Detinguts dos 'okupes' a Santa Eulària per assaltar un habitatge portant ganivets i una navalla

Publicado 25/3/2019 13:30:14 CET

IBIZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos 'okupes' han estat detinguts a Santa Eulària (Eivissa) per assaltar un habitatge, sent denunciats per robatori i violació del domicili, segons ha informat l'Ajuntament.

Segons ha explicat el Consistori, a un dels arrestats li van ser intervinguts dos ganivets de 20 centímetres i una navalla. Les detencions van tenir lloc el dissabte a la nit.

Una parella, ha relatat el Consistori, va accedir de forma violenta a un habitatge també 'okupada' del carrer S'Espalmador, en Cala Llenya.

Una veïna va avisar a la Policia després d'escoltar forts sorolls en un habitatge pròxim. Els agents, en arribar, van descobrir que els cristalls de la porta havien estat trencats i que s'estaven movent objectes pesats per a bloquejar la porta.

També van observar que una porta corredissa havia estat forçada. En topar-se amb els ocupants, aquests es van negar a col·laborar. Després de ser registrat l'home, la Policia li va trobar les armes.

Segons les declaracions efectuades, la parella residia a un altre pis del bloc amb l'ex nuvi d'ella, encara que les contínues baralles van provocar que sol·licitessin ajuda als altres 'okupes' de l'habitatge assaltat. Aquestes persones van assegurar que anaven a denunciar a la parella per accedir a la casa de forma violenta i que els havien retirat el permís per a romandre a la casa.